La diputada federal independiente Guadalupe Araceli Mendoza Arias, y del movimiento que lideró Carlos Manzo, convocó desde la tribuna de San Lázaro a las movilizaciones del próximo sábado.

La legisladora sin partido pidió a los asistentes sumarse a las protestas de manera pacífica, como lo hubiera querido, dijo, el asesinado alcalde.

La legisladora compartió una semblanza de la trayectoria política del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, destacó lo conseguido por su movimiento, al que ella pertenece desde el 2022, consiguiendo sus respectivos triunfos electorales el año pasado.