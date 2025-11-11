El Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Ibero presentó un plan de 15 puntos con recomendaciones para mejorar la seguridad en México, tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

Entre las recomendaciones destacan: convocar la creación de un consejo científico asesor independiente, responsable de identificar, evaluar y replicar algunas prácticas aplicables en los municipios.

Dicho consejo debe llevarlas a plataformas pedagógicas de aprendizaje y multiplicación de alcance nacional, bajo la coordinación de autoridades de los tres niveles de gobierno.