Con el inicio del mes comenzaron también las actividades conmemorativas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en medio de señalamientos sobre pendientes en la aplicación de leyes para prevenir la violencia de género.

Es voz de la diputada local de Morena, Candelaria Ochoa.

“Aquí también existe la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, sin embargo, no hemos logrado transformar las mentalidades, es decir, comprometer en este tema a los hombres que, prioritariamente, son los que violentan a las mujeres. Nos parece muy importante que hemos creado un conjunto de leyes, pero que todavía los Ejecutivos no cumplen correctamente dicha atención, prevención y erradicación de las violencias”.

Como parte de la conmemoración, en el Congreso local se contemplan mesas de diálogo, conferencias y la implementación de protocolos de atención para detectar y prevenir la violencia de género, entre otras actividades. (Por Marck Hernández)