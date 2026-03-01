La guerra en Medio Oriente no ha logrado afectar la economía mexicana, dice la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Bueno, el peso se mantuvo, se revaluó el dólar, el peso se mantuvo, no sé en cuánto está ahora? 17.36, está pues en el margen, llegó a estar un poco más bajo, pero está bien, no ha habido problemas. El precio del petróleo se elevó como diez dólares, más o menos, el barril, poquito más. Y ustedes saben que frente a aumentos muy grandes en el precio del petróleo, México tiene ya determinado un esquema en donde baja el IEPS para que no suba el precio de la gasolina y que no se afecte la inflación”.

De cualquier manera, este lunes se reunirá con los directivos de Hacienda para analizar estos y otros temas. (Por Arturo García Caudillo)