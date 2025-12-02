La titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y Hombres, Fabiola Loya, compareció ante el pleno del Congreso de Jalisco, como parte de la glosa del primer informe, que no se llevó a cabo la semana anterior.

La funcionaria enfrentó críticas y cuestionamientos sobre la violencia contra las mujeres, las estrategias de prevención, así como la atención a mujeres que enfrentan contextos de desigualdad.

Habla la diputada Mariana Casillas.

“¿Cómo justifica la Secretaría que, pese a la persistencia de los feminicidios y desapariciones y a la evidencia de que las leyes y alertas de género no funcionan si operan en contextos de impunidad, su estrategia siga basándose principalmente en programas asistencialistas y fragmentados en lugar de impulsar una transformación estructural del sistema de justicia y políticas públicas de fondo que ataquen las causas reales de la violencia?”.

La funcionaria aseguró que hay trabajo para mapear zonas consideradas como focos rojos y acciones para la prevención, entre otras acciones. (Por Marck Hernández)