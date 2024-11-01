La encargada de despacho en la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, es la favorita del bloque oficialista para quedarse definitivamente como fiscal, aunque eso no significa que será la elegida, explica el senador del partido Verde, Jorge Carlos Ramírez Marín.

“No está cantado, pero evidentemente hay alguien que reúne la condición adicional de que es parte del gobierno y que está totalmente inmersa en el trabajo que actualmente se hace en el gobierno, que tiene además a su favor haber sido prácticamente mancuerna y haber hecho mancuerna en la tarea de seguridad con buenos resultados en la Ciudad de México. Que haya favorita no quiere decir de ninguna manera, que esté cantado. Y es evidente que las condiciones que reúne una de las candidatas, pues le da ventaja sobre otro”.

Por cierto, se confirma que por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, los diez aspirantes designados comparecerán ante los senadores, en busca, dicen, de tomar una decisión más informada. (Por Arturo García Caudillo)