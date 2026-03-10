Diputadas locales de oposición criticaron que, aunque la tarifa del transporte público se fijará en 11 pesos a partir del 1 de abril, se mantendrá el subsidio a transportistas y se condicionará el apoyo para estudiantes al uso de la tarjeta única.

La legisladora Tonantzin Cárdenas señaló que el subsidio estudiantil estaría ligado al uso de la tarjeta operada por la empresa Broxel, lo que consideró una medida cuestionable.

“Ahora el gobernador Pablo Lemus dijo que el subsidio para los estudiantes sí está condicionado con la tarjeta de Broxel, entonces, también preguntémonos cuáles van a ser las reglas de operación de esta tarjeta, no podemos dejar de lado que hay un derecho que está siendo condicionado a la bancarización”.

Las legisladoras también señalaron que el servicio de transporte público mantiene deficiencias, como fallas en la frecuencia de las rutas. (Por Marck Hernández)