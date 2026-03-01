El ciclista mexicano Isaac del Toro (UAE) lidera la Tirreno-Adriático tras una segunda etapa de 206 kilómetros pasada por lluvia y que ganó hoy el neerlandés Mathieu van der Poel, tras imponerse en el sprint final a sus dos compañeros de fuga; Del Toro, quien cruzó la meta en segundo lugar y al italiano Giulio Pellizzari tercero en la jornada. El “Torito” mexicano habló del apretado cierre de la etapa.

“Reconocerle a Esterato un poco, un poco en el limite pero creo que con la caída de Jurgenson no se como reaccione tan rápido. Muy contento de no haber caído después en la siguiente curva, no sabía ni siquiera como llegaba Van der Poel, entonces contento de haber llegado a la meta y de haber empujado este final, pero estuvo muy duro, fue un sprint demasiado largo, al final soló había que estar atento era un grupo muy nervioso ya con el piso mojado por la lluvia, entonces era simplemente no cometer errores”

Gracias a su segundo lugar de hoy, Del Toro se puso el suéter azul de líder general que vestía el italiano Filippo Ganna, vencedor de la contrarreloj inaugural. Isaac aventaja con tres segundos a Pellizzari y con 13 al estadounidense Magnus Sheffield. (Por Manuel Trujillo Soriano)