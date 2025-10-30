Las diputadas de Movimiento Ciudadano, Alejandra Giadans y Gabriela Cárdenas, defendieron el programa de verificación vehicular ante la iniciativa que busca eliminarlo y reemplazarlo por una estrategia de afinación automotriz, al considerar que esta última no cumple con los requisitos federales para garantizar una reducción efectiva de emisiones contaminantes.

“Cada prueba de verificación tiene un costo de 500 pesos, distribuidos de forma transparente: 115 pesos para el pago de la tecnología que garantiza trazabilidad y elimina márgenes de corrupción; 250 pesos para los centros de verificación, y 134 pesos al fondo ambiental, un fideicomiso público con reglas auditadas y recursos etiquetados”.

Las legisladoras subrayaron que la verificación vehicular es una obligación establecida en la normatividad federal, además de una herramienta para mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana de Guadalajara y otras regiones de Jalisco. (Por Marck Hernández)