Mañana es el gran día en Tlaquepaque: la inauguración del altar de muertos más grande del mundo.

El secretario de Fomento Cultural y Económico de Tlaquepaque, David García Camarena, detalla.

“Cinco cuadras cuadras intervenidas como altar, con lo cual pretendemos romper récords del altar más grande del mundo. El año pasado lo hicimos con cerca de dos mil metros cuadrados de intervención, esta vez casi 3 mil”.

El altar de muertos más grande del mundo se instala hoy en Tlaquepaque y se inaugurará mañana a las 11:00 horas. (Por José Luis Jiménez Castro)