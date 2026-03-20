El diputado del PAN, Julio Hurtado Luna, rechazó el incremento a la tarifa del transporte público en Lagos de Moreno, que pasará de 8 a 10 pesos por viaje a partir de abril.

El legislador señaló que el servicio en ese municipio presenta condiciones inferiores a las de la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde el aumento será menor, por lo que cuestionó la decisión de la Secretaría de Transporte de Jalisco y su titular, Diego Monraz Villaseñor.

“Siguen haciendo falta, sobre todo, un trabajo de la propia Secretaría que no ha hecho, que el titular de la Secretaría se ha hecho tonto con atender su responsabilidad de rediseñar las rutas, de adecuarlas, de verificar que los intervalos de los camiones sean los adecuados entonces, mientras el sistema de transporte no mejore, no hay condiciones. Pero insisto, en Lagos no hay razón para que se incremente de forma desproporcionada”.

El posicionamiento se suma a un amparo promovido por ciudadanos del municipio en contra del aumento tarifario. (Por Marck Hernández)