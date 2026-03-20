Tras el fallecimiento de un joven mexicano de 19 años de edad, quien estaba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, el Gobierno de México tomará varias medidas, dice la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Muy lamentable, el día de ayer y hoy nuevamente, se está enviando una carta diplomática mucho más fuerte, digamos, sobre esta situación. El informe es que el joven se suicidó, sin embargo, nosotros queremos una investigación profunda y además, no puede ser que esté ocurriendo esto. Vamos a hacer varias medidas, lo está analizando en este momento el canciller, la Cancillería y el subsecretario Roberto Velasco y vamos por todos los medios a levantar nuestra propuesta”.

Por cierto, aunque no hay una cifra confirmada, se estima que once mexicanos han perdido la vida estando bajo custodia del ICE de enero de 2025 a la fecha. (Por Arturo García Caudillo)