Tras el fallecimiento de un joven mexicano de 19 años de edad, quien estaba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, el Gobierno de México tomará varias medidas, dice la presidenta Claudia Sheinbaum.
“Muy lamentable, el día de ayer y hoy nuevamente, se está enviando una carta diplomática mucho más fuerte, digamos, sobre esta situación. El informe es que el joven se suicidó, sin embargo, nosotros queremos una investigación profunda y además, no puede ser que esté ocurriendo esto. Vamos a hacer varias medidas, lo está analizando en este momento el canciller, la Cancillería y el subsecretario Roberto Velasco y vamos por todos los medios a levantar nuestra propuesta”.
Por cierto, aunque no hay una cifra confirmada, se estima que once mexicanos han perdido la vida estando bajo custodia del ICE de enero de 2025 a la fecha. (Por Arturo García Caudillo)
México exige investigación por muerte de joven mexicano durante custodia migratoria en EU
Tras el fallecimiento de un joven mexicano de 19 años de edad, quien estaba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, el Gobierno de México tomará varias medidas, dice la presidenta Claudia Sheinbaum.