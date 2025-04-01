El diputado federal del PAN por Jalisco, Miguel Monraz, pidió que el Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año destine recursos suficientes para el estado, con prioridad en salud, seguridad y renovación de carreteras federales.

“Esperamos que lleguen recursos para que Jalisco tenga la suficiente infraestructura para un sistema de salud fortalecido. Hemos visto que a nivel nacional el sistema de salud está colapsado, no hay medicamentos. Los niños con cáncer, quienes más lo necesitan, no hay medicamentos. La inseguridad en el país sigue creciendo, han dejado de apoyar a las policías municipales, estatales. Las carreteras en el país son un desastre, necesitamos infraestructura, inversión que genere desarrollo en el país”.

Monraz agregó que también se requiere garantizar el abasto de agua y concluir la Línea 4 del tren ligero, así como el proyecto de la Línea 5. (Por Marck Hernández)