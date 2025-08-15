Que no es aumento salarial, sino un ajuste válido y justificado que responde a la inflación, es la respuesta que da el diputado local del Partido del Trabajo, Leonardo Almaguer, quien asegura que el incremento del 3.5 por ciento no es desproporcionado; incluso lo calificó de insignificante.

“Un aumento al salario –bueno, es un aumento que tiene que ver con una… –¿Estamos para aumentarnos el salario?– No, ningún aumento al salario; en concreto tiene que ver nada más con el aumento a la inflación, es un 3 por ciento, realmente es nada significativo. Es una petición que habían hecho los trabajadores; es en general a todos –los trabajadores, se entiende–. Es eso, se aprobó en la comisión de Administración y que en su momento se señaló, pero no es ni un aumento desmesurado, no tiene que ver con un aumento desproporcionado”.

Este aumento del 3.5 por ciento para el salario de los diputados de Jalisco forma parte del paquete económico 2026, que tendrá que ser aprobado por el Poder Ejecutivo. (Por Gustavo Cárdenas)