Durante su breve visita a Guatemala, la presidenta Claudia Sheinbaum, refrendó compromisos y acuerdos previos entre ambos países, y pidió a su homólogo guatemalteco Bernardo Arévalo, defender la soberanía.

“En esta visita reafirmamos compromisos concretos en seguridad, para que nuestras fronteras sean espacios de paz donde se proteja a las personas y se combata al crimen que atenta contra su bienestar; en infraestructura ferroviaria con el impulso de proyectos ferroviarios que conecten nuestras economías y fortalezcan el comercio, el turismo y la integración regional; en energía, con soluciones limpias y sustentables que nos permitan crecer sin comprometer el futuro de las futuras generaciones”.

Los acuerdos también alcanzan el medio ambiente y cooperación para el desarrollo, lo cual incluye la creación de Polos de Desarrollo para el Bienestar. (Por Arturo García Caudillo)