Diputados locales realizaron dos mesas técnicas de diálogo con autoridades estatales para revisar posibles modificaciones al presupuesto 2026, particularmente en los rubros de igualdad sustantiva y apoyo al campo.

La diputada Gabriela Cárdenas planteó que el presupuesto destinado a políticas de igualdad tenga un crecimiento anual superior al cinco por ciento.

“Hay varias propuestas de diputadas… estoy convencida de que el presupuesto de mujeres siempre vaya por encima del 5%. Voy a proponer que se quede en un transitorio el poderlo crecer más del 5%, partiendo de que tiene que incrementar año con año, no solamente este año más allá de la inflación”.

La legisladora indica que el incremento buscado impulsaría acciones de prevención de violencias contra las mujeres, fortalecimiento de su autonomía y programas para el desarrollo del campo, entre otras. (Por Marck Hernández)