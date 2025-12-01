Sin esperar los dictámenes que venían del Senado, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, clausuró los trabajos del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de la 66 Legislatura.

“Hoy concluimos un periodo ordinario intenso y productivo, un periodo en que esta cámara celebró 44 sesiones con casi 200 horas de trabajo. Se dio trámite a mil 71 iniciativas y se recibieron 34 minutas de la colegisladora. También se presentaron 358 proposiciones con punto de acuerdo y aprobamos 30 dictámenes que expresan la pluralidad y el diálogo que distinguen a esta legislatura”.

Se aprobaron en total 55 decretos, incluidas siete nuevas leyes y dos reformas constitucionales, además de 46 reformas a leyes secundarias. La 66 Legislatura volverá a sesionar el 1 de febrero. (Por: Arturo García Caudillo)