Por mayoría, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de reforma en materia de aduanas, y será este martes cuando sea discutido en el Pleno, como explica el presidente de esta comisión, Carol Altamirano.

“La corrupción en las aduanas no es de hace uno o dos, seis años. La corrupción en las aduanas, todos lo sabemos, en honor a la verdad, viene de hace muchos años y no se hizo nada. Por eso, para combatir el huachicol fiscal es que se presenta esta iniciativa. Es un dictamen benéfico para el país, que su planteamiento es acabar con la corrupción. Hay una serie de medidas que pone orden a las aduanas”.

Y aunque el escándalo de huachicol fiscal en las aduanas involucra a altos mandos de la Marina, el control de las mismas continuará perteneciendo a la Armada. (Por Arturo García Caudillo)