Después de un cerrado duelo de pitcheo en las primeras 6 entradas y con un rally de 4 carreras en la séptima entrada, los Dodgers de los Ángeles derrotaron 4 carreras por 3 a los Phillies de Philadelphia para tomar ventaja de 2-0 en la Serie Divisional y se colocan a sólo una victoria de clasificar a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

El tercer juego de la serie se celebrará el miércoles en el Dodgers Stadium donde la novena de Dave Roberts buscará la barrida y su pase a la Serie de campeonato. (Por Manuel Trujillo Soriano)