Por unanimidad, dispensándole todos los trámites, el Pleno de la Cámara de Diputados, aprobó la iniciativa del coordinador de Morena, Ricardo Monreal, para evitar la emisión de tarjetas de crédito o débito, sin consentimiento expreso.
“Que la cancelación de tarjetas de crédito o débito deberán llevarse a cabo en un plazo máximo de cinco días a partir de la solicitud del usuario sin costo alguno para el usuario, prohibiéndose cualquier cargo, comisión o penalización asociada a la cancelación, lo cual quedará debidamente formalizado mediante prueba digital o física que certifique la terminación del contrato en un plazo no mayor de cinco días hábiles”.
Además se prohíbe generar cargos por anualidades o comisiones de tarjetas no solicitadas. El documento pasa al Senado para su revisión. (Por Arturo García Caudillo)
Diputados aprueban frenar abusos mediante cargos por tarjetas bancarias
