La operación de empresas de grúas irregulares en Jalisco ha provocado hasta un ochenta por ciento de afectaciones económicas para el sector formal, denunció Enrique Dueñas, presidente de la asociación Agrúas. Señaló que la permisividad de las autoridades estatales ha permitido que empresas sin autorización legal acaparen la mayoría de los servicios.

“Bueno, en lo económico las empresas que prestamos el servicio y que tenemos muchos años haciéndolo dentro de la norma, pues simplemente que no tenemos ahorita trabajo porque el trabajo se los está llevando la gente informal que autorizó el secretario de transporte; no, se nos ha reducido el trabajo a un 20% de lo que normalmente trabajábamos”.

Dueñas informó que ya se presentó una denuncia ante la Contraloría del Estado contra la Secretaría de Transporte (Setran) por la presunta existencia de una red de corrupción. Además, calificó el proceso de regularización realizado en 2024 como una simulación que benefició a empresas sin cumplir los requisitos establecidos. (Por Edgar Flores Maciel)