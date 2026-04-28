Después de 15 horas de discusión sólo para revisar los artículos reservados, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular modificaciones a la reforma judicial, postergando con ello la elección de jueces y magistrados al 2028. Pero además, se dio el visto bueno a la reelección de los magistrados del Tribunal Electoral, lo que provocó la inconformidad de la oposición, pero además del PT e incluso del morenista Alfonso Ramírez Cuéllar.

“Que por decoro de la República, por la decencia de la Reforma Judicial que estamos promoviendo, por la integridad de la iniciativa que presentó nuestra presidenta de la República , yo les pido con toda honestidad, que retiremos esa reserva, que no hagamos el ridículo nacional, porque esta es una falta demasiado grave que trastoca el mandato del artículo 99 de nuestra Constitución”.

El documento pasó al Senado para su revisión. (Por Arturo García Caudillo)