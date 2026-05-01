Un incendio consumió parcialmente una vivienda en la colonia Santa Cecilia, en Guadalajara.

El siniestro ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Melodía, en su cruce con Julián Carrillo, donde vecinos y habitantes del inmueble realizaron al menos cinco reportes al número de emergencias.

Elementos de Bomberos de Guadalajara lograron sofocar el incendio y evitar que se propagara a toda la vivienda; sin embargo, decenas de libros y diversos enseres quedaron calcinados, sin que se reporten lesionados.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado las causas que originaron el fuego. (Por Edgar Flores Maciel)