El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó este martes, en lo general, la reforma integral a la Ley Aduanera, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 9 de septiembre.

El dictamen, propone una transformación profunda del sistema aduanero para fortalecer la transparencia y erradicar prácticas de corrupción.

Entre los cambios más relevantes, se elimina el carácter vitalicio de las patentes aduanales, que ahora tendrán una vigencia máxima de 20 años, prorrogables por un periodo similar, y se establece una certificación obligatoria cada tres años.