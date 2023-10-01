Al cumplirse este 7 de octubre dos años de la Guerra en la Franja de Gaza, en la Ciudad de México miles de personas salieron a protestar rumbo a la embajada de Estados Unidos.

La movilización pro Palestina agrupó a integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, del STUNAM, Sindicato de Trabajadores Petroleros y del Sindicato de Telefonistas, entre otros.

Entre gritos y carteles, estudiantes de diversas instituciones, insistieron en que el Gobierno de México debe romper relaciones con Israel.