La Cámara de Diputados aprobó el 3 de marzo un dictamen para reformar la Ley Federal del Trabajo con el fin de fortalecer el derecho a la desconexión digital de las y los trabajadores.

La iniciativa busca garantizar que los empleados no estén obligados a responder llamadas, mensajes o cualquier comunicación laboral fuera de su jornada, durante vacaciones, permisos o licencias.

Aunque este concepto fue incorporado en 2021 para quienes trabajaban bajo la modalidad remota durante la pandemia de Covid-19, la nueva modificación pretende ampliar el alcance para todos los trabajadores del país.

La propuesta plantea elevar este derecho a nivel constitucional, más allá de lo establecido actualmente en el artículo 330-E de la legislación laboral.