El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sostuvo una reunión con representantes de la FIFA y autoridades federales y estatales de Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León para coordinar las estrategias de seguridad rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El funcionario informó que durante el encuentro se revisaron protocolos de inteligencia, prevención y despliegue operativo que se aplicarán durante el evento.

En la reunión participaron también la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y titulares de las secretarías de Defensa, Marina, Relaciones Exteriores y de seguridad de las entidades sede.

García Harfuch aseguró que, con coordinación entre los tres niveles de gobierno, se buscará garantizar la seguridad de la población y de los visitantes internacionales.