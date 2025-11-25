El Pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general y en lo particular las correcciones que el Senado le hizo a la nueva Ley contra la Extorsión, minuta que ya había sido aprobada en San Lázaro, motivo por el cual la oposición en voz del legislador panista, Marcelo Torres, les echó en cara a los morenistas su soberbia, por creer que por ser mayoría tienen siempre la razón.

“Se cumplió la advertencia. Se los dijimos una, dos y mil veces. Pero el oficialismo siempre prefiere hacerse el experto antes que aceptar la realidad. No entienden lo que votan. Hoy la minuta regresa del Senado con modificaciones que coinciden exactamente con lo que aquí les explicamos con calma, y que ustedes desdeñaron con plena soberbia. Y ahora, pues claro, vienen con cara de sorpresa, de niños regañados nivel tragicomedia legislativa”.

La minuta pasó al Ejecutivo para su publicación. (Por Arturo García Caudillo)