Ante el brote de sarampión a nivel nacional y continente, el Ayuntamiento de Guadalajara aplica vacunas contra la enfermedad durante los Martes Comunitarios. José de Jesús Méndez, director de Servicios Médicos municipales explicó que aprovechan la visita a las colonias para ofrecer el biológico, principalmente para los menores de edad.

“Estamos llevando la vacuna en la cual le solicitamos: acérquense a vacunarse aquellos niños que les hace falta completar su esquema o las personas que no han recibido esta vacuna en su vida. Lo más importante es prevenir; si en determinado momento no recibiste la vacuna, acude para que te la apliquen, es una forma de prevenir. Y además de la vacunación, hay que recordar que hay que cubrir nariz y boca al toser o estornudar”.

Hasta este martes en Guadalajara se reportan 12 casos de sarampión. (Por Gustavo Cárdenas)