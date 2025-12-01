Diputadas y diputados locales cuestionaron a la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Paola Bauche, sobre los avances del programa de verificación vehicular y el saneamiento del Río Santiago, durante la glosa del primer informe de gobierno.

El legislador Leonardo Almaguer señaló que el programa no ha generado los resultados esperados y criticó el bajo nivel de cumplimiento:

“Si la verificación vehicular es presentada como pilar de la estrategia de calidad del aire, ¿cómo explica que solo el 18 por ciento del parque vehicular haya verificado? Incluso con obligatoriedad, amenazas de multas y operativos coercitivos, la verificación no está generando resultados ambientales medibles y el propio gobierno reconoce que apenas un porcentaje mínimo de vehículos ha verificado”.

En respuesta, Bauche afirmó que para alcanzar efectos medibles en la calidad del aire es necesario que al menos 60 por ciento del padrón vehicular cumpla con el proceso.

Indicó que hasta el momento se han realizado un millón 4 mil 130 verificaciones, aunque se requiere extender la participación para obtener resultados tangibles. (Por Marck Hernández)