Con tractores varios contingentes de productores que protestan por la reforma a la Ley de Aguas Nacionales bloquearon los principales accesos carreteros federales de Zacatecas, principalmente en las casetas de peaje de Calera, Osiris y Las Arcinas, que han generado grandes filas de automovilistas y transportes de carga desde temprana hora.

Los manifestantes son integrantes de la Unión de Pozos Agrícolas de Zacatecas, quienes se movilizaron en varias partes de la entidad con sus tractores y maquinaria que fueron en caravana hasta apostarse en las casetas de peaje que son los tres puntos principales que dan acceso a la Zacatecas y las rutas de las carreteras federales 45 y 54.