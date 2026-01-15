Diputados locales de oposición y de Movimiento Ciudadano se confrontaron en el Congreso de Jalisco durante la discusión de propuestas para revertir el aumento a la tarifa del transporte público, así como por la licitación con la empresa Broxel para proveer las tarjetas del sistema.

Durante el debate, la diputada de Futuro, Mariana Casillas, respaldó las propuestas para revisar el esquema y cuestionó los alcances del contrato.

“No es menor que esta tarjeta requiera la entrega de datos biométricos, financieros y perfilamiento y que su regulación y que su regulación según los términos del contrato sometan los usuarios a leyes extranjeras mientras la lógica del estado local convierte algo que debería ser un servicio público en un servicio financiero”.

En contraparte, la legisladora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Giadans, defendió la decisión del gobierno estatal y aseguró que el procedimiento se realizó conforme a la normatividad vigente.

“Todo se ha seguido por transparencia, ha sido un proceso meticuloso desde el Comité Tarifario hasta que se publicó por parte del Ejecutivo”.

El intercambio de posturas evidenció la división entre las bancadas en torno al incremento tarifario y a la implementación del nuevo sistema de tarjetas para el transporte público. (Por Marck Hernández)