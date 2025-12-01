En vez de recortar el presupuesto del INE la reforma electoral debería servir para fortalecerlo, de otra forma se debilitaría la democracia mexicana, asegura la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán.

“Este INE, el anterior IFE nos ha garantizado que los mexicanos voten, que ese voto sea respetado, que eso sea bien contado y debemos de continuar con esta institución democrática lo más fortalecida posible. Es una inversión no es un gasto la democracia. Garantizar que los espacios deliberativos, que el voto de los mexicanos valga, sirva y fortalezca a la democracia es una prioridad”.

Lo anterior lo comentó tras reunirse con la consejera presidente del INE, Guadalupe Taddei, con quien discutió el decálogo de puntos que debe contener la reforma electoral y la larga lista de aspectos que los integrantes del Consejo General del Instituto consideran que deben ser incluidos en el documento final. (Por Arturo García Caudillo)