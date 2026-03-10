Con la mayoría de Morena y los votos en contra de sus aliados del PT, el Verde, además de PAN, PRI y MC, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Reforma Político Electoral de la Cámara de Diputados, aprobaron la iniciativa presidencial de reforma electoral. El petista Pedro Vázquez explicó el por qué su partido no acompañó el dictamen.

“Estamos ante una postura de que todos ganemos, mayorías y minorías, y que no sólo impere el martillo del más fuerte. Estás actitudes en nada favorecen la unidad nacional y sí enarbolan sentimientos altamente divisorios. Por ello y otras circunstancias que en el corto tiempo no pude expresar, es que nuestro grupo parlamentario del Partido del Trabajo nos apartamos del dictamen que se nos presenta, toda vez que consideramos que aún no están agotadas todas las posibilidades ni cerradas todas las puertas”.

El proyecto pasó a la Mesa Directiva, que este miércoles la pondrá a consideración del Pleno, por lo que se espera su discusión mañana mismo. (Por Arturo García Caudillo)