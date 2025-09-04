El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, cree que Estados Unidos cumplirá los acuerdos de seguridad, no obstante que desde hace más de un año le ha negado a México información sobre la detención de Ismael “El Mayo” Zambada.

Rechazó similitud con el secuestro del médico de Guadalajara, Humberto Álvarez Machain, por agentes de la DEA que lo involucraban con la tortura al agente Enrique Camarena Salazar.

“Tengo la esperanza de que mejorará la relación, el entendimiento, ahora que se creó el grupo de alto nivel para desmantelar los cárteles del crimen”.

Agregó que el Congreso vigilará que se cumplan los acuerdos de seguridad. (Por Felipe Barrera Jaramillo)