Las sesiones del Pleno de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación se realizarán bajo cronómetro para eliminar los asuntos procesales e ir, de manera ágil, al fondo de los asuntos.

Al publicarse el Reglamento de Sesiones del Alto Tribunal se explica que ante la desaparición de las Salas, ahora el Pleno es el único órgano para resolver asuntos, por lo que existe la necesidad de establecer reglas para que las sesiones sean ágiles y sencillas, pero a su vez efectivas y transparentes.

Las sesiones serán públicas, que a su vez serán ordinarias, extraordinarias y solemnes, y privadas.