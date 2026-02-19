El Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados respaldará como llegue la Iniciativa de Reforma Electoral que les envíe la presidenta Claudia Sheinbaum, así lo dio a conocer este jueves el coordinador morenista en San Lázaro, Ricardo Monreal.

“Y obviamente el acuerdo unánime del Grupo Parlamentario de Morena de que, como venga la iniciativa de la presidenta el próximo martes la vamos a respaldar unánimemente Morena, y vamos a hacer el esfuerzo por convencer a los aliados el PT y Verde, a quienes respetamos y con quienes estamos conversando. No conocemos la iniciativa, todo lo que se ha dicho y filtrado son especulaciones”.

Lo anterior tras la reunión plenaria que sostuvieron este jueves y en la cual no participaron ni los legisladores del PT ni los del Verde. (Por Arturo García Caudillo)