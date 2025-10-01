Después marcar el gol del triunfo ante el América, en el Clásico Nacional; el goleador de las Chivas, Armando la “Hormiga” González recibió una jugosa oferta del CSKA de Moscú dijo a Notisistema, su papá, Armando González Bejarano.

“La cantidad no la se, pero sí hubo un ofrecimiento, éste si fue formal y nosotros decidimos que lo mejor para Armando es estar aquí, su sueño es estar aquí luchando por un lugar para el Mundial, luchando por se campeón con Chivas, por volver a pelear el título de goleo, entonces creemos o platicamos nosotros que no era el momento adecuado, hay equipos que no les puedes decir que no, pero hoy se priorizo en la etapa que está porque el equipo quería que se fuera ya, esto viene desde la semana pasada, entonces ellos el lunes, martes ya querían que se cerrara y que se fuera para allá, entonces desistimos de eso como familia”.

Extra oficialmente se sabe que el CSKA habría ofrecido pagar 20 millones de dólares por la “Hormiga”, campeón de goleo en el torneo anterior y quien suma 5 tantos en el Clausura 2026. También influyó en la decisión, el que los equipos de Rusia, actualmente estén fuera de las competencias europeas. (Por Manuel Trujillo Soriano)