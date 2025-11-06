Diputados locales de oposición cuestionaron al gobernador Pablo Lemus Navarro por no presentarse ante el Congreso de Jalisco para rendir su primer informe de gobierno, acusando falta de respeto a la división de poderes y evasión de temas sensibles.

El legislador sin partido Alejandro Puerto calificó el informe como “propaganda”, mientras que Leonardo Almaguer, del PT, consideró que la ausencia del mandatario refleja “desprecio” hacia el Legislativo y falta de atención al tema de desaparición de personas.

Por su parte, Tonantzin Cárdenas de Futuro acusó que el gobierno prioriza la imagen y frivolidad, y Valeria Ávila de Hagamos criticó la falta de respeto a la autonomía del Congreso, particularmente en la reforma judicial.

Desde el PAN, Claudia Murguía lamentó la ausencia de diálogo y consensos, mientras que Itzul Barrera de Morena recriminó la crisis de desaparecidos y la falta de avances en la creación de una Fiscalía autónoma especializada. (Por Marck Hernández)