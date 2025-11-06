El senador panista Francisco Ramírez Acuña puso en duda las cifras sobre la reducción de delitos presentadas por el gobernador Pablo Lemus durante su primer informe de gobierno, especialmente la supuesta baja del 62% en homicidios dolosos.

“No, no me convence. No me convence porque en la calle se percibe inseguridad y esos avances sería casi, ahora sí que llegar a los límites que teníamos en la época del 2001, 2002 una situación de ésas, y no estamos en esas condiciones”.

Ramírez Acuña reconoció, sin embargo, el llamado del mandatario estatal al diálogo entre todas las fuerzas políticas del Congreso para impulsar una reforma judicial que fortalezca el sistema de justicia en Jalisco. (Por Edgar Flores Maciel)