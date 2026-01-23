A pesar de que por orden presidencial no se está cobrando, el vicecoordinador económico de los diputados del PAN, Héctor Saúl Téllez, presentó una iniciativa para eliminar el impuesto a los videojuegos, alegando que la titular del Ejecutivo tomó el camino más fácil, pero el más intrincado.

“La presidenta dos caminos, optó por el más fácil, pero el que más cargas burocráticas impone a los contribuyentes, vendedores, compradores de videojuegos. Se fue por el camino del decreto presidencial para dar un 100 por ciento de estímulos al cobro de este impuesto para que en la realidad fuera tasa cero del cobro del impuesto a videojuegos. Sin embargo, este camino trae consigo la acreditación y trámites burocráticos ante el SAT para que los vendedores, importadores, compradores y en específico el público, tenga que ir a la carga burocrático para poder acceder a este estímulo fiscal”.

La iniciativa busca corregir ese error y dejarlo claro en la Ley. (Por Arturo García Caudillo)