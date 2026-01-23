La Universidad Nacional Autónoma de México aplicará por primera vez su examen de ingreso a licenciatura totalmente en línea y con vigilancia por Inteligencia Artificial, en el proceso más grande de su tipo en el país.

Hasta 180 mil aspirantes competirán por un lugar en 133 licenciaturas, sin acudir a sedes físicas.

Autoridades universitarias informaron que el modelo digital elevó la participación al 98 por ciento.

Aclararon que la IA no cancela exámenes automáticamente sino detecta anomalías y un equipo humano decide desde un centro certificado.

El esquema cubrirá la Ciudad de México y sedes nacionales.