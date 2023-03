A pesar de que sus compañeros senadores votaron a favor, el Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados se inconformó con la elección de Rafael Luna como nuevo comisionado del Instituto de Transparencia, así lo comenta el coordinador priista en San Lázaro, Rubén Moreira.

“Porque no nos pareció que no se siguió el procedimiento correcto, porque una persona que no había cumplido los requisitos para ser seleccionado, pues fue votado de una manera también inusual, en una sola boleta se incluía los dos nombres, de tal manera que no nos pareció. —¿Lo van a impugnar? —No. Pero levantamos la voz, porque sienta antecedentes ante la inminente designación de los consejeros del INE, ese es el motivo. Entonces no nos pareció que en otro órgano autónomo sucediera esto”.

Y es que, añade, Luna fue designado por el principio de cuotas o cuates, ya que es colaborador del coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal. (Por Arturo García Caudillo)