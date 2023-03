Ante la polarización que ha generado el Plan B de Reforma Electoral, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, hace un llamado a no confrontarse y esperar a que la Corte resuelva sobre la constitucionalidad del documento.

“Yo les diría a todos que no hay que precipitarse ni confrontarse ni polarizarse y menos insultarse y pelearse. Vamos a esperar a que la Corte resuelva en los próximos días, porque además yo creo que alguno de los presidentes de las cámaras ejercerá su derecho para que se considere como un asunto prioritario, de acuerdo con la Constitución”.

Recordó que él en lo particular votó en contra del Plan B y hasta dividió el dictamen en 9 rubros, con 21 puntos posiblemente contrarios a la Constitución, pero que aún así considera que hay elementos positivos en el documento y por ello insiste en que lo mejor es esperar a que los ministros de la Corte decidan. (Por Arturo García Caudillo)