Inició en la Cámara de Diputados la discusión de la reforma en materia de aduanas, mediante la cual se busca combatir la evasión y el huachicol fiscal, como explica el presidente de la Comisión de Hacienda en San Lázaro, Carol Manuel Altamirano.
“Crea el consejo aduanero, que incluye a la Secretaría de Hacienda, el SAT, la Agencia Nacional de Aduanas y la participación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno; además, facilita la celebración de convenios en materia informática y de tecnologías de la Información con la Agencia de Transformación Digital. Se elimina el carácter vitalicio de las patentes aduanales, establece certificaciones periódicas, fortalece controles a los programas de facilitación aduanera”.
Sin embargo, la oposición en bloque anunció que votará en contra porque el documento no contiene todas las modificaciones que necesitaba. (Por Arturo García Caudillo)
Diputados discuten reforma a la Ley de Aduanas
