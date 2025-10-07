Inició en la Cámara de Diputados la discusión de la reforma en materia de aduanas, mediante la cual se busca combatir la evasión y el huachicol fiscal, como explica el presidente de la Comisión de Hacienda en San Lázaro, Carol Manuel Altamirano.

“Crea el consejo aduanero, que incluye a la Secretaría de Hacienda, el SAT, la Agencia Nacional de Aduanas y la participación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno; además, facilita la celebración de convenios en materia informática y de tecnologías de la Información con la Agencia de Transformación Digital. Se elimina el carácter vitalicio de las patentes aduanales, establece certificaciones periódicas, fortalece controles a los programas de facilitación aduanera”.

Sin embargo, la oposición en bloque anunció que votará en contra porque el documento no contiene todas las modificaciones que necesitaba. (Por Arturo García Caudillo)