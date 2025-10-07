El Hospital Tonalá Centro que se inaugurará este martes, funcionará al 100 por ciento entre junio y julio del próximo año, en tanto, a partir de hoy, abrirá sus puertas en una primera etapa a consulta externa y urgencias, en beneficio de los habitantes de la zona oriente, explica su presidente municipal, Sergio Chávez Dávalos.

“Si caminamos con el puro subsidio municipal, tenerlo la última etapa que es ya hospitalización general y encamados, entre los meses de junio y julio. Yo espero que sea antes. Es una inversión importante”.

A partir de enero, en una segunda etapa se abrirá la consulta de especialidades como endocrinología, oftalmología, cardiología, psiquiatría, ginecología y pediatría.

En la tercera etapa la Unidad de Hemodiálisis, de maternidad, neonatología y quirófanos.

En la última, hospitalización general.

El nuevo Hospital Tonalá Centro tuvo una inversión de 250 millones de pesos. (Por Gricelda Torres Zambrano)