La Cámara de Diputados inicia el próximo lunes la revisión de la iniciativa de reforma a la Ley General de Aduanas, terrestre y marítimas, con lo cual se busca combatir la corrupción, el huachicol fiscal y la evasión de impuestos.

En la exposición de motivos, la iniciativa presidencial indica que se pone fin a las lagunas legales que han permitido la evasión de impuestos a través de procesos digitales y automatizados para una mayor fiscalización.

En suma, se buscará con la iniciativa crear un sistema aduanero más moderno y ágil, y que se alinee con las nuevas dinámicas del comercio internacional. (Por Felipe Barrera Jaramillo)