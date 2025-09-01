Los organizadores de El Grito de Independencia en Chicago anunciaron la postergación del festival y la ceremonia cívica que estaban programados para el 13 y 14 de septiembre por motivos de seguridad.

La medida fue tomada tras la recomendación de funcionarios del Estado de Illinois y de la Ciudad de Chicago, por temor a redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y un eventual despliegue de la Guardia Nacional.