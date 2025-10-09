Coordinadores de diversas bancadas del Congreso de Jalisco respondieron al llamado del gobernador Pablo Lemus y lo invitaron a acudir al Legislativo para dialogar sobre el dictamen de reforma judicial.

El pronunciamiento, firmado por Miguel de la Rosa, Claudia Murguía, María del Refugio Camarena, Tonatiuh Bravo, Leonardo Almaguer y Tonantzin Cárdenas, exhorta al mandatario a abrir un espacio de discusión directa en el Congreso.

Los diputados destacaron la necesidad de un Poder Judicial eficiente y cercano a la ciudadanía, que garantice justicia y respeto al Estado de Derecho.

La convocatoria surge tras la aprobación en comisiones del dictamen sin el apoyo de Movimiento Ciudadano. (Por Marck Hernández)