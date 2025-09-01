El mexicano Isaac Del Toro conquistó en solitario el Gran Piamonte 2025, una de las carreras ciclistas clásicas más prestigiosas de Italia.
El bajacaliforniano recorrió los 179 kilómetros entre Dogliani y Acqui en cuatro horas, ocho minutos y 24 segundos.
Con esta victoria, su decimoquinta de la temporada, Del Toro se ubica como el segundo ciclista con más triunfos en 2025. (Por Martín Navarro Vásquez)
Isaac del Toro suma más triunfos en la temporada ciclista
