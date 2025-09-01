El mexicano Isaac Del Toro conquistó en solitario el Gran Piamonte 2025, una de las carreras ciclistas clásicas más prestigiosas de Italia.

El bajacaliforniano recorrió los 179 kilómetros entre Dogliani y Acqui en cuatro horas, ocho minutos y 24 segundos.

Con esta victoria, su decimoquinta de la temporada, Del Toro se ubica como el segundo ciclista con más triunfos en 2025. (Por Martín Navarro Vásquez)